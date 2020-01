Onderzoek: meer biodiversiteit mogelijk door iets duurdere melk

Als de productie van een liter melk 2 tot 3 eurocent meer mag kosten, kunnen boeren maatregelen nemen die goed zijn voor de biodiversiteit. De paar cent extra maken investeringen mogelijk die in theorie de 70 procent van de melkveehouders die het slechtst presteert op het gebied van biodiversiteit, op het niveau te krijgen van de 30 procent die het beste presteert. Onderzoekers van Wageningen Economic Research hebben dat becijferd.

Het rapport is opgesteld in opdracht van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, waarin boeren samen met bedrijven, wetenschappers en overheden onderzoeken hoe de soortenrijkdom in Nederland, die al decennia terugloopt, kan worden hersteld. Daarvoor zijn onder meer veranderingen in de landbouw nodig.

Om de biodiversiteit te bevorderen, kunnen boeren bijvoorbeeld hun koeien meer gras laten eten in plaats van mais, ze krachtvoer geven dat duurzamer is geproduceerd, de bemesting van hun bedrijf efficiënter inrichten en natuurmaatregelen nemen. Zo kunnen ze weidevogels beter beschermen of grond vrijmaken voor kruidenrijk grasland.

LTO Nederland constateert dat veel maatregelen die de biodiversiteit verbeteren „inspanningen van ondernemers vragen en dus geld kosten”. „Als de samenleving zulke veranderingen wil, zal ze ook bereid moeten zijn om daarvoor te betalen”, reageert Ben Haarman namens de brancheorganisatie.