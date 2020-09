Onderzoek: Mantelzorger nog steeds zwaar belast door wegvallen professionele zorg

De professionele zorg is bij de helft van de thuiswonende hulpbehoevenden nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Veel mantelzorgers voelen zich daardoor fors zwaarder belast dan voor half maart.

Dat blijkt uit onderzoek van MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste. Vooral de dagbesteding is in veel gevallen nog niet op orde, zegt Liesbeth Hoogendijk, bestuurder van MantelzorgNL. „In maart viel die bij veel mensen weg. Sommige cliënten gingen toen van vijf dagen opvang naar nul. Nu, een half jaar later, is de dagbesteding bij de helft van de mensen nog niet hersteld.”

Een belangrijke reden is dat ruimtes vanwege de anderhalvemeterregel minder cliënten kunnen bergen, stelt Hoogendijk. „Waar normaal twintig mensen passen, kunnen er nu maar zeven in. Dan denk ik: wees creatief en ga op zoek naar andere locaties, zoals buurthuizen en kerken.”

De voorzitter van MantelzorgNL is enigszins verontwaardigd over het feit dat zorginstellingen in coronatijd kregen doorbetaald, terwijl ze geen zorg leverden. „Het mag niet zo zijn dat mensen telkens de rekening betalen voor zorg die ze niet of te weinig krijgen.”

De thuiszorg is al wel grotendeels op de rit, stelt Hoogendijk tevreden vast. „Daarbij hadden we als commentaar dat er te veel verschillende zorgverleners over de vloer kwamen. Soms wel zeven of acht mensen. Dat vergroot nogal het risico op een besmetting. Nu gaat dat gelukkig beter.”

Uit de peiling onder achthonderd mantelzorgers kwam naar voren dat 70 procent de zorg in de achterliggende maanden als zwaarder dan voorheen heeft ervaren. Meer dan de helft had soms zelfs het gevoel de zorg niet meer aan te kunnen. Hoogendijk zegt dat ze daarvan is geschrokken. „Dat zóveel mensen de zorg nauwelijks konden volhouden. Schokkend.”

Voorrang

Ze pleit ervoor dat zorgaanbieders onderzoeken waar de knelpunten liggen. „We moeten voorkomen dat mantelzorgers omvallen en zelf patiënt worden. Geef degenen die het nu al zwaar hebben voorrang, als er bij een mogelijke nieuwe golf pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt.”

Veel mantelzorgers gaan gebukt onder het gevoel altijd ‘aan’ te moeten staan, zo blijkt. „Het geeft stress als de professionele hulp wegvalt en je het gevoel krijgt dat je er alleen voor staat.” Ook de angst om de zorgvrager te besmetten zorgde voor druk.