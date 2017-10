Onderzoek Koerdische vlag bij ambassade Irak

De politie in Den Haag onderzoekt wie vrijdagavond bij de Iraakse ambassade een Koerdische vlag heeft opgehangen. De Iraakse vlag bij het gebouw aan de Johan de Wittlaan werd weggenomen en vervangen voor de Koerdische vlag. De politie is op zoek naar getuigen.

In het noorden van Irak zijn grote spanningen tussen de centrale regering in Bagdad en de leiders van het autonome Koerdische gebied, waar de Koerden tegen de zin van Bagdad een referendum hadden gehouden over onafhankelijkheid. In de omgeving van de stad Kirkuk die de Koerden in 2014 in handen kregen, liggen belangrijke olievelden. Irak verdreef de Koerden onlangs weer uit dat gebied.