Onderzoek: kleine stroomleveranciers het groenst zonder gesjoemel

Wie groene stroom wil die ook echt uit een duurzame bron komt, zoals zon of wind, is het beste af bij een aantal relatief kleine spelers op de stroommarkt. In de jaarlijkse Stroomranking van de Consumentenbond, Natuur&Milieu en WISE, bestaat de top vijf van duurzaamste stroomleveranciers uit Pure Energie, om | nieuwe energie, Energie VanOns, Vrijopnaam en Powerpeers. Deze bedrijven zijn beoordeeld met een 10 als rapportcijfer voor hun groene stroom voor consumenten.

Van de grote energiebedrijven scoort Eneco het hoogst: een 8,1. Het is de eerste keer in zeven jaar tijd dat een van de drie grootste spelers op de markt zo hoog scoort. „Vergroening van zo’n energiereus heeft een grote impact op de verduurzaming van de hele Nederlandse stroomvoorziening”, prijzen de maatschappelijke organisaties het bedrijf.

De andere twee ‘reuzen’, Essent en Vattenfall (NUON), krijgen van de onderzoekers een onvoldoende: respectievelijk een 4,8 en een 4,3.

Gemiddeld scoren de 54 onderzochte leveranciers op de consumentenmarkt een ruime voldoende voor duurzaamheid: een 6,8. Op de zakelijke markt is het een ander verhaal: daar scoort de sector gemiddeld een 5. Het enige bedrijf dat op beide markten de hoogste score behaalt, is Pure Energie.

De organisaties achter de Stroomranking vinden het hoog tijd dat de politiek actie onderneemt tegen ‘greenwashing’. Dat is het vergroenen van grijze stroom door de inkoop van zogeheten Garanties van Oorsprong, die internationaal worden verhandeld. Een bedrijf koopt dan gemengde elektriciteit in, die bijvoorbeeld voor een deel met kolen en gas is opgewekt, en koopt er een certificaat bij van een duurzame producent in een ander land. Dat wordt ook wel sjoemelstroom genoemd.

„Deze vorm van inkoop draagt vaak nauwelijks bij aan toename van duurzame energie-opwek in Nederland”, aldus de opstellers van het rapport. „Maar leveranciers kunnen zo wel heel duurzaam lijken, omdat op hun stroometiket dan ‘groene stroom’ prijkt.”

De grootste discrepantie tussen verkoop en levering vonden de onderzoekers bij Clean Energy, Energiedirect.nl, Essent, Woonenergie, Oxxio, United Consumers en Neosmart.