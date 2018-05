Onderzoek insulinemoorden nog in volle gang

Het onderzoek naar de vermeende insulinemoorden door een medewerker in verzorgingshuizen loopt nog volop. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft nog steeds vijftien verdachte situaties met onjuist toegediende insuline op de korrel, maar weet nog niet in hoeveel gevallen het precies tot vervolging overgaat.

Dat bleek tijdens de tweede niet-inhoudelijke zitting voor de rechtbank in Rotterdam. Eerder maakten de aanklagers bekend dat in ieder geval in drie gevallen vervolging plaatsvindt. Verdachte Rahiied A. (21) had hierover bij de politie verklaard dat hij twee keer opzettelijk insuline had toegediend en één keer bij vergissing. Een van deze betrokkenen overleed en twee anderen overleefden.

De twaalf andere verdachte situaties kwamen na de aanhouding van A. in beeld. De helft van hen overleed. Het onderzoek beslaat de periode januari 2016 tot en met november 2017 en gaat over verzorgingshuizen in Rotterdam, Puttershoek en Ridderkerk.

Het forensisch onderzoek loopt nog in alle vijftien zaken en zal nog een tijd duren, is de verwachting. De volgende pro-formazitting is op 6 juli. Het OM denkt dan nog niet alle informatie te hebben. De verdediging van A. wil eerst weten in welke zaken het OM gaat vervolgen voordat ze onderzoekswensen zal indienen. Dat zou in oktober moeten gebeuren, maar het is onzeker of dit wordt gehaald.

A. was dinsdag opnieuw niet op de zitting. Ongeveer vijftien nabestaanden waren er wel. Belangrijkste vragen voor hen zijn waarom A. dit heeft gedaan en hoe dit heeft kunnen gebeuren, zegt advocaat Frank Hamers namens enkelen van hen. Ze zijn boos op de instellingen.