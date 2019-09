Onderzoek in zaak fipronil-eieren loopt nog

Ruim twee jaar na de aanhouding van de twee bestuurders van het bedrijf Chickfriend is het strafrechtelijk onderzoek naar de fipronil-affaire nog in volle gang. Het Openbaar Ministerie heeft nog geen besluit genomen of het tot een strafzaak komt, meldde het OM maandag desgevraagd.

Martin van de B. uit Barneveld en Mathijs IJ. uit Nederhemert worden met hun bedrijven Chickfriend en Chickclean verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door het gebruik van het middel fipronil in stallen met leghennen. Ze zaten van augustus tot medio oktober 2017 vast. Op verzoek van de verdediging worden nog getuigen gehoord. Een Belgische toeleverancier die in dit onderzoek ook als verdachte is aangemerkt, wordt in België berecht. Daar loopt een aparte strafzaak tegen Belgische verdachten.

Een Nederlandse handelaar in fipronil uit Uden is ook nog verdachte in de Nederlandse strafzaak, aldus het OM. Naar andere verdachten wordt nog onderzoek gedaan.