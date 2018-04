Onderzoek in drugslab langs A13

De politie doet dinsdag onderzoek in een pand aan de Hofweg langs de A13 tussen Delft en Rotterdam. Daar is een drugslab aangetroffen. Zes mensen zijn aangehouden. Dat bevestigt de politie naar aanleiding van berichtgeving van die strekking door de NOS.

De politie deed in de nacht van maandag op dinsdag rond 04.00 uur een inval in het pand. Wat daartoe aanleiding gaf en of het een werkend drugslab betreft, is onduidelijk. Volgens de NOS heeft de politie enkele waarschuwingsschoten gelost tijdens de aanhouding. De politie kan op dit moment niet meer zeggen over de zaak.