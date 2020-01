Onderzoek graf in zaak Tanja Groen afgeschermd voor publiek

Het onderzoek in een graf op het kerkhof aan De Beente in Maastricht naar mogelijke resten van de vermiste studente Tanja Groen vindt buiten het zicht van het publiek plaats. Over het graf naast een hoge naaldboom is een witte tent geplaatst. Over een zerk die waarschijnlijk op het onderzochte graf lag is een zeil gelegd, zodat niet te zien is in wiens graf wordt gezocht.

Het onderzoek staat los van de overleden man die in het graf ligt. Deze heeft net als zijn nabestaanden niets met de verdwijningszaak te maken, aldus de politie.

De 18-jarige eerstejaarsstudente verdween in 1993 in de nacht van 31 augustus toen ze na een studentenfeestje in Maastricht terugfietste naar haar kamer in het Limburgse dorp Gronsveld.