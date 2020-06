Onderzoek: gezondheidsrisico door Chroom-6 trams Utrecht gering

Onderhoudsmedewerkers van de Utrechtse trams hebben een „verwaarloosbaar tot zeer gering” gezondheidsrisico gelopen door blootstelling aan de schadelijke stof chroom-6. Die conclusie trekken deskundigen van een extern adviesbureau na onderzoek. De provincie Utrecht had als eigenaar van de tramstellen opdracht gegeven voor het onderzoek, samen met onderhoudsbedrijf Stadler.

Werknemers van Stadler in Nieuwegein zijn woensdag bijgepraat over de uitkomsten van het onderzoek. Personeelsleden maakten zich zorgen over mogelijke gezondheidsschade, meldde vakbond FNV eerder. Chroom-6 is vaak verwerkt in verf, omdat het roestvorming tegengaat. Wanneer mensen eraan worden blootgesteld, bijvoorbeeld als ze een verflaag afschuren en deeltjes inademen, kan dat leiden tot longkanker en andere aandoeningen.

De onderzoekers van Caesar Consult hebben onder meer uitgezocht op welke manier de monteurs zijn blootgesteld aan Chroom-6 en simulaties uitgevoerd op basis van eerdere meetgegevens.

Dat in de beschermende laag van de Utrechtse trams Chroom-6 zat, kwam vorig jaar aan het licht. Daarop legden Stadler en de provincie het onderhoudswerk stil en gaven opdracht tot onderzoek. Uit een eerste studie bleek al dat bij regulier onderhoud geen Chroom-6 in de lucht terechtkwam. De provincie erkende echter dat werknemers in het verleden wel „risicovolle werkzaamheden” hebben uitgevoerd, waarbij waarschijnlijk toch deeltjes Chroom-6 vrijkwamen.

Omdat in stof op bepaalde onderdelen Chroom-6 en andere zware metalen werden aangetroffen, adviseerde een deskundige medewerkers te voorzien van een ademmasker, een veiligheidsbril en handschoenen. Dat advies is opgevolgd. Bij een latere meting bleek dat de concentratie Chroom-6 ruimschoots binnen wettelijke normen bleef.