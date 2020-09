Onderzoek gevraagd naar schaduwen advocaten

De Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) heeft de procureur-generaal bij de Hoge Raad opgeroepen nader onderzoek te doen naar het schaduwen van advocaten in het liquidatieonderzoek Marengo. De VCAS wil vastgesteld zien of het Openbaar Ministerie zich wel aan de regels heeft gehouden met deze operatie. De zaak is weliswaar nog onder de rechter, maar de vereniging vindt dat de „rechtsstatelijke en maatschappelijke belangen” die van de strafzaak zelf overstijgen en dat een onderzoek geboden is.

De procureur-generaal kan als toezichthouder zo’n onderzoek naar het OM doen, op basis van de Wet op de rechterlijke organisatie. Het kan nog jaren duren voordat er een definitieve uitspraak van de rechter in Marengo ligt. „Die tijd hebben we, gelet op de ingrijpende gevolgen van het optreden, niet”, aldus de VCAS.

In Marengo staan zeventien verdachten terecht, die onder aanvoering van hoofdverdachte Ridouan Taghi meerdere liquidaties en pogingen daartoe zouden hebben gepleegd. Taghi bleef lang voortvluchtig. Advocaat Nico Meijering en een kantoorgenoot werden vorig jaar juni geschaduwd tijdens een zakelijke reis naar Dubai. Justitie hoopte op die manier bij de ondergedoken Taghi te komen. Meijering was in Dubai voor andere zaken; hij is niet de advocaat van Taghi, die in december in Dubai werd opgepakt. De schaduwactie kwam onlangs aan het licht door een publicatie in het AD.

Met de observatie en de verantwoording die het OM er tot dusver over heeft afgelegd, komt de positie van de advocaat in de knel, vindt de VCAS. Dat de operatie onder de pet is gehouden, kan volgens de vereniging al evenmin door de beugel. De VCAS wil dat de procureur-generaal onderzoekt of het OM advocaten vaker laat schaduwen dan wel andere methoden toepast, en of het zich daarbij aan de wet houdt.

Meijering en collega-advocaten in Marengo hebben vorige week op een tussentijdse zitting hevig geprotesteerd tegen de gang van zaken en er bij de rechtbank op aangedrongen in te grijpen. Het OM reageert donderdag op een volgende zitting op de protesten.