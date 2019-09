Onderzoek geeft veel inzicht in werk Chagall

Onderzoek naar negen schilderijen van Marc Chagall (1887-1985) heeft veel nieuwe informatie over zijn werk aan het licht gebracht. Het Stedelijk Museum in Amsterdam nam de doeken de afgelopen vijf jaar uitgebreid onder de loep. Tot nu toe was heel weinig bekend over zijn manier van werken.

Verbazingwekkend, vinden de onderzoekers. Volgens hen zijn er bibliotheken vol met kunsthistorische literatuur over Chagall, maar ontbreekt de kennis over welke materialen en techniek hij gebruikte. „Hij heeft er zelf ook nooit iets over gezegd”, zegt Madeleine Bisschoff, een van de onderzoekers.

Zo is onder meer gebleken dat de joodse Frans-Russische kunstenaar altijd dezelfde pigmenten gebruikte. En ook dat het ruitpatroon van het tafelkleed waarop hij schilderde de basis vormde voor de compositie van De violist (1912-1913).