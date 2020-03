Onderzoek fataal afgelopen ontsnapping tbs’ers in volle gang

De ontsnapping van twee tbs’ers zondag, met uiteindelijk een dodelijke afloop voor een van hen, is volop in onderzoek, meldt het Openbaar Ministerie maandag. De ontsnapte mannen waren een 37-jarige man uit Delfzijl en een 52-jarige man uit Rotterdam. De 37-jarige werd op een bedrijventerrein in Kesteren in een vuurgevecht met de politie dodelijk getroffen.

De twee mannen vluchtten buiten de kliniek, De Kijvelanden in Poortugaal, in een gereedstaande taxi. Volgen het OM is op de Albrandswaardsedijk in Poortugaal vanuit de taxi geschoten, naar het zich laat aanzien met knalpatronen.

De politie zette de achtervolging in op de A15. Ter hoogte van Kesteren kon de politie de taxi tot stoppen dwingen. De twee tbs’ers renden naar een bedrijventerrein, waar zich het fataal verlopen vuurgevecht voltrok. Of de gevluchte mannen ook daar knalpatronen hebben verschoten, is niet bekend. De rijksrecherche onderzoekt de schietpartij, omdat de politie daarbij betrokken was. De Rotterdammer kon worden aangehouden. Ook de taxichauffeur is aangehouden, maar na verhoor heengezonden. Hij is geen verdachte meer.

De Telegraaf meldde maandag dat de omgekomen man ‘tbs-vlogger’ Dennie M. is. Het OM doet vooralsnog geen mededelingen over zijn identiteit, aldus een woordvoerder.