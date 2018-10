Onderzoek eventuele Nederlanders crash

Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt of er Nederlanders aan boord waren van het passagiersvliegtuig van luchtvaartmaatschappij Lion Air dat in de Javazee is neergestort. Het ministerie laat weten dat het de situatie op de voet volgt.

Het toestel stortte in de nacht van zondag op maandag neer tijdens een vlucht van Jakarta naar Pangkal Pinang op het eiland Bangka, vlak bij Sumatra. De bestemming is een populaire plek voor toeristen. Aan boord van het vliegtuig zaten 189 mensen. Volgens het nationale rampenbureau in Indonesië is de kans op overlevenden klein.