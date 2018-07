Onderzoek doodsoorzaak duo Tilburg loopt nog

De politie onderzoekt samen met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) de doodsoorzaak van de twee mannen die zaterdag werden aangetroffen in een groepswoning in Tilburg. Een van de dingen die wordt onderzocht is of drugs in het spel was.

De overleden mannen waren 33 en 43 jaar. Ze woonden begeleid in het pand aan de Reinevaarstraat aan de westkant van de stad. Nadat hun lichamen waren gevonden verrichtte de brandweer metingen om te controleren of er koolstofmonoxide in de lucht zat, maar dat bleek niet het geval.

Een schouwarts heeft de lichamen onderzocht, maar dat gaf nog geen uitsluitsel.