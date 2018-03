Onderzoek dood 44-jarige man krijgt doorstart

Er komt een doorstart van het onderzoek naar de dood van een 44-jarige man uit Blerick, een stadsdeel van de gemeente Venlo. Hij overleed in augustus vorig jaar nadat hij was neergeschoten.

De politie en het Openbaar Ministerie besloten vorig najaar om het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdelijk stil te leggen wegens „beperkte recherchecapaciteit”. Nu is echter besloten om een team van twintig rechercheurs op de zaak te zetten, dat zich „op meerdere scenario’s in het onderzoek richt”.

Het slachtoffer was een bekende van de politie en had contacten in het criminele milieu. Hij werd ’s nachts op de Klingerbergersingel in Blerick neergeschoten voor de deur van zijn woning. Hij was zwaargewond en overleed korte tijd later.