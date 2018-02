Onderzoek bij ouders vrijgelaten verdachte

De Tilburgse politie heeft donderdag onderzoek gedaan in het huis van de ouders van een 35-jarige moordverdachte die vorige maand wegens gebrek aan bewijs door de rechter werd vrijgelaten. Het huis aan de Hoogvensestraat ligt dicht bij de plek waar het slachtoffer op zaterdagavond 23 december dood werd gevonden.

Een politiewoordvoerder zegt dat het gaat om tactisch onderzoek. Over de resultaten kon hij nog niks zeggen.

De 58-jarige Tilburgse werd destijds dood gevonden in een steeg. Een paar dagen later werd de 35-jarige verdachte gearresteerd op beschuldiging van moord of doodslag. Volgens zijn advocaat gaat het om een heel goede bekende van het slachtoffer die zijn betrokkenheid stellig ontkent.

Vanwege onvoldoende bewijs werd de man in januari vrijgelaten.