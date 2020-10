Onderzoek: besluitvorming demonstratie 1 juni op Dam was slordig

De besluitvorming voor en tijdens de demonstratie op 1 juni op de Dam in Amsterdam was slordig en de Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie heeft niet als een overlegorgaan gefunctioneerd. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek dat burgemeester Femke Halsema heeft laten uitvoeren.

In het onderzoek worden ‘faalfactoren’ besproken, die onder net andere condities tot een groter incident hadden kunnen leiden. „Ieder incident, iedere ‘near miss’, legt zwakke punten in de werkwijze bloot. De 1 juni-demonstratie is geen uitzondering”, schrijven de onderzoekers.

Zo stellen ze dat er sprake was van een slordig proces, omdat betrokkenen achteraf moesten bediscussiëren hoe de besluitvorming over de handhaving is verlopen. „De demonstratie gaf aanleiding tot een mate van improvisatie op het bestuurlijke niveau die onnodig zou moeten zijn en die tot slordigheden leidde”, schrijven de onderzoekers. Ook het communiceren per WhatsApp zorgde voor onduidelijkheid over wie bij welk besluit betrokken was.