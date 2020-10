Onderzoek: app tegen vermoeidheid bij kanker werkt

Mensen die kanker hebben of de ziekte hebben gehad, kunnen vermoeidheid onder controle krijgen met behulp van een app. Dat blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De wetenschappers onderzochten de werking van de mobiele app van Untire onder 800 (ex-)patiënten, die allemaal last hadden van ernstige vermoeidheid.

„Deelnemers die de app gebruiken hebben na 12 weken significant minder vermoeidheidsklachten en ervaren een betere kwaliteit van leven. Mensen die de app regelmatig gebruiken, boeken de meeste vooruitgang”, stelt het UMCG.

Nederland telt ruim 900.000 mensen die kanker hebben of hebben gehad. Vermoeidheid is een van de meest voorkomende en invaliderende bijwerkingen van de ziekte en behandelingen. Zo’n 80 procent van alle mensen met kanker is tijdens de behandelingen in het eerste jaar na de diagnose ernstig vermoeid. Ruim 30 procent heeft daar veel langer last van, soms meer dan tien jaar.

De Untire-app biedt onder meer educatie om te leren omgaan met de situatie, ontspanningsoefeningen, het leren managen van energie en dagelijkse positieve tips. Ook is er een besloten online omgeving voor het uitwisselen van ervaringen. De app is ontworpen door psychologen, onderzoekers en patiënten.