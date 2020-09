Onderzoek AOb: leerkrachten niet blij met ‘snotneusbesluit’

Het besluit van het kabinet om alle basisschoolkinderen met verkoudheidsklachten naar school te laten gaan, vindt geen steun bij een groot deel van het onderwijspersoneel. Dat meldt onderwijsbond AOb op basis van een eigen peiling. Twee derde van het personeel in het primair onderwijs vindt het onverstandig dat kinderen met een snotneus, keelpijn of kriebelhoest naar school komen. Een derde vindt het prima.

Hoewel de leerkrachten het besluit goed vinden voor de kinderen, zijn ze wel bang dat ze zelf sneller verkouden raken. En dat leidt er weer toe dat klassen vaker naar huis moeten omdat ze dan niet mogen werken.

Aan de peiling deden meer dan 3000 leerkrachten mee. „Mijn leerlingen zijn tegen de twaalf jaar oud, het coronavirus zal zich echt niet precies aan deze leeftijdsgrens houden”, aldus een van hen.

Eugenie Stolk, voorzitter van de AOb, concludeert dat het ‘snotneusbesluit’ niet goed valt bij het grootste deel van het personeel. „Het aantal besmettingen loopt op en tegelijkertijd de maatregelen versoepelen is lastig uit te leggen en geeft een onveilig gevoel. Dit signaal brengen we duidelijk naar voren bij de overleggen die we hebben met de minister en de politiek.”