Onderwijsbond: hopen dat mondkapjes op school gaan helpen

„Laten we hopen dat het gaat helpen”, zegt bestuurder Henrik de Boel van de Algemene Onderwijsbond over het dragen van mondkapjes door middelbare scholieren. „En dat we de belangrijkste maatregelen niet vergeten: zoals het 1,5 meter afstand houden tot het personeel en tussen personeel onderling, handen wassen en hoesten of niezen in de elleboog.”

De grootste onderwijsbond zegt dat de nieuwe richtlijn, die de status van „dringend advies” krijgt, in de praktijk al op veel scholen werd toegepast. Leerlingen van middelbare scholen krijgen vanaf maandag het advies om buiten de les een mondkapje te dragen. Schoolbesturen mogen dat in overleg met de medezeggenschapsraad verplicht stellen.

Het middelbaar onderwijs zit in zwaar weer, zegt De Moel. „Op dit moment vallen veel lessen uit en worden veel kinderen gemist bij de lessen.” Hij benadrukt nog eens dat het onderwijs „gewoon meer mensen nodig heeft, niet vandaag maar gisteren al”.

CNV Onderwijs stelt in een reactie dat het gebruik van mondkapjes in combinatie met het beter naleven van de regel om 1,5 meter afstand tot anderen te houden kan leiden tot „meer veiligheid en vertrouwen bij het onderwijspersoneel”. Om allerlei onduidelijkheden over mondkapjesgebruik weg te nemen, is een eenduidige landelijke richtlijn „hard nodig”, vindt voorzitter Jan de Vries. „Ook voor het mbo en hoger onderwijs.” Dat het mondkapjesadvies daar vooralsnog niet geldt, noemt hij een gemiste kans.

Ook de AOb vindt dat verwarrend. „Het is niet uit te leggen dat een 17-jarige mbo-student zonder mondkapje op de gang loopt en een 17-jarige leerling in havo 5 met. Niemand snapt het meer zo”, vindt bestuurder Tamar van Gelder.

Een van de vragen die zich aandienen is welke delen van schoolgebouwen onder de definitie „publieke binnenruimtes” vallen. In die ruimtes geldt nu voor alle Nederlanders het dringende advies van het kabinet om een mondkapjes te dragen.