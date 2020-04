Onderwijsbond gaat ‘streng letten’ op testen voor personeel

De Algemene Onderwijsbond (AOb) gaat nauwlettend in de gaten houden of genoeg medewerkers van basisscholen getest kunnen worden op het coronavirus. „Daar bestaan zorgen over, maar de premier heeft verzekerd dat die testen beschikbaar komen. Daar gaan wij streng op letten”, zegt een woordvoerster van de bond desgevraagd.

In het basisonderwijs werken volgens cijfers van het CBS en het ministerie van Onderwijs zo’n 144.000 mensen. Als zij na de meivakantie weer op hun scholen aan het werk gaan, moeten ze net als bijvoorbeeld zorgpersoneel de mogelijkheid krijgen zich te laten testen op het virus, zo maakte premier Mark Rutte maandagavond bekend.

Dat het testen van duizenden extra mensen geen vanzelfsprekendheid is, bleek eerder bij zorgpersoneel. Volgens de laatste stand van zaken die minister Hugo de Jonge naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, worden nu zo’n 7000 mensen per dag getest. Laboratoria hebben capaciteit voor 17.500 testen per dag en zouden dit verder kunnen uitbreiden tot 29.000.

Dat het aantal uitgevoerde tests achterblijft bij de capaciteit, ligt aan andere factoren. „Zo verloopt de toeleiding richting GGD-testfaciliteiten nog niet optimaal, zijn er verschillen tussen regio’s en waren er vragen over de financiering van het testen”, aldus De Jonge.

„Gelukkig is het nog geen 11 mei”, zegt de woordvoerster van de AOb. „Als het niet gaat lukken, is er een probleem.”