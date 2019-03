Onderwijsbond: 40.000 betogers op Malieveld

Op het Malieveld staan meer dan 40.000 leraren en ander onderwijzend personeel te demonstreren tegen lage salarissen en hoge werkdruk. Dat schat de organisator van het protest, de Algemene Onderwijsbond (AOb). „Dat is echt heel veel, zeker gezien de kou en de harde wind. We hopen dat Slob nu zegt dat er meer geld komt. Het lerarenprobleem is nu echt een maatschappelijk probleem aan het worden”, aldus een woordvoerster van de bond.

Volgens de bond blijven vrijdag meer dan 2600 basisscholen in het hele land dicht. De bond had leerkrachten uit andere onderwijssectoren gevraagd om ook mee te doen. Enkele tientallen middelbare scholen deden dat, maar op universiteiten, hbo’s en mbo’s wordt voor zover bekend gewoon lesgegeven.

FNV-voorzitter Han Busker vindt de opkomst geweldig. „Ze moeten daar naar ons gaan luisteren. We staan hier voor goed onderwijs, we staan hier voor onze toekomst en de toekomst van onze kinderen.” Jilles Veenstra, voorzitter van de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) voegt daaraan toe: „Niets doen is geen optie meer. De tijd van kleine oplossingen is voorbij. Er moet nu fors geïnvesteerd worden.”

Volgens de AOb is er voor heel het onderwijs, van basisonderwijs tot en met de universiteiten, 4 miljard euro nodig.