Onderwijs zint op vervolgacties na staking

De acties in het onderwijs gaan door. In welke vorm is nog onbekend, de Algemene Onderwijsbond (AOb) gaat zich daar de komende dagen en weken op beraden. „We hebben vandaag gedaan wat we moesten doen. Het is duidelijk dat de actiebereidheid heel groot is, dus wij gaan door”, zegt de woordvoerster van de AOb.

Leraren, schoolleiders en andere werknemers uit het onderwijs eisen dat de politiek de problemen in het onderwijs het hoofd biedt, zoals het lerarentekort en de hoge werkdruk die daarmee samenhangt. Ook willen ze meer loon.

Volgens de AOb heeft actievoeren zin. „Van de zomer was er geen geld. Daarna kwam de operatie-ducttape, met incidenteel geld. Maar er moeten structurele oplossingen komen”, aldus de woordvoerster van de grootste onderwijsbond. De AOb hoopt dat verantwoordelijk minister Arie Slob „voor zijn sector gaat staan” en met meer komt dan de eenmalige 460 miljoen euro die het kabinet wil investeren in onderwijsverbeteringen.