Onderwijs verdeeld over nieuwe wet van Slob

Belangenorganisaties in het onderwijs kijken verschillend aan tegen het wetsvoorstel om ouders meer mogelijkheden te geven om nieuwe scholen op te richten.

Dat blijkt uit de inbreng van de organisaties tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer die woensdag plaatshad. Volgende week behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel ”Meer ruimte voor nieuwe scholen” dat minister Slob van Onderwijs enkele maanden geleden indiende.

Op dit moment moeten bijzondere scholen een wettelijk erkende richting hebben, zoals rooms-katholiek, protestants-christelijk of reformatorisch. Dat is straks niet langer verplicht. Ouders mogen zich organiseren rondom elk levensbeschouwelijk of pedagogisch-didactisch concept dat ze wenselijk achten voor hun kinderen. De school moet wel voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen.

Tolerant

Ouder van Waarde, de ouderorganisatie van het protestants-christelijk en rooms-katholiek onderwijs, de LVGS, de koepelorganisatie van vrijgemaakte scholen, en de VBS, de koepel van algemeen bijzondere scholen, spraken hun steun uit voor de plannen van Slob.

Verus, de koepel van protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen, de VGS, de koepel van reformatorische scholen, en de ROV, de ouderorganisatie van het reformatorisch onderwijs, hielden zich woensdag meer op de vlakte. Zij benadrukten dat de vrijheid van onderwijs past bij het tolerante karakter van ons land waarin zich veel minderheden bevinden.

Algemeen toegankelijk

VOS/ABB, de vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen, en de VOO, de belangenorganisatie van het openbaar onderwijs, pleiten voor „een wedergeboorte” van artikel 23 van de Grondwet. Al het door de overheid bekostigd onderwijs moet naar hun mening algemeen toegankelijk zijn. Verder moet bij de benoeming van leerkrachten niet langer gekeken worden naar de levensbeschouwelijke achtergrond van de sollicitanten. En de inhoud van al het onderwijs moet pluriform zijn.