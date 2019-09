Onderwijs in gesprek met Rutte over noodpakket

De onderwijssector praat op 16 oktober met premier Mark Rutte en onderwijsminister Arie Slob over het zogenoemde noodpakket, de 423,5 miljoen euro die werkgevers, die zijn verenigd in de PO-Raad en VO-raad, en werknemers hebben gevraagd voor het begrotingsjaar 2020.

De VO-raad en de PO-raad melden op hun website dat ze blij zijn dat de premier en de minister in gesprek willen. „Wij zien dat als een erkenning van de noodsituatie in het onderwijs ten aanzien van onder meer het lerarentekort en werkdruk.”

Voor de zomer hadden de sociale partners in het onderwijs in een brief aan het kabinet gesteld dat alleen met een fors noodpakket het lerarentekort en de hoge werkdruk kunnen worden aangepakt. Ook zouden de arbeidsvoorwaarden voor leraren in achterstandsgebieden kunnen worden verbeterd.