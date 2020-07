Onderwaterdrone zoekt mee naar vermist meisje Ameland

De zoekactie naar het vermiste Duitse meisje voor de kust van Ameland is dinsdagochtend weer hervat. Defensie helpt nu ook mee met een Remus-onderwaterdrone met sonar. Daarmee is het mogelijk objecten, maar ook lichamen, onder water op te sporen. Mocht de drone iets vinden, dan zien de militairen dit op sonarbeelden. Marineduikers bekijken deze ‘contacten’ onder water om er achter te komen wat het is. Ze zijn ook inzetbaar om ondiepe gebieden af te zoeken, zo meldt Defensie dinsdag.

De politie zegt dat ook dinsdag weer de reddingsdiensten worden geholpen door viskotters die systematisch op zee aan het zoeken zijn. Het meisje wordt sinds zaterdagavond 22.30 uur vermist. Haar vader sloeg alarm nadat hij met twee dochters in zee van de zonsondergang had genoten. Ze waren afgedreven door de sterke stroming, waarna de vader de 14-jarige niet meer zag.

Zondag gaven hulpdiensten de hoop op dat het kind nog levend teruggevonden zou worden. De zoektocht richt sinds sindsdien op het vinden van haar lichaam.