Onderscheidingen voor echtparen

Diverse echtparen zijn vrijdag benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

J. C. van Ballegooijen en H. van Ballegooijen-van de Griend uit Strijen werden onderscheiden vanwege onder andere hun inzet voor museum Het Land van Strijen.

A. Batenburg en N. M. Batenburg-de Groot uit Sliedrecht kregen de onderscheiding onder andere voor hun inzet voor de hervormde gemeente en het Nationaal Baggermuseum.

D. C. Boom en A. M. Boom-Zwijnenburg uit Benschop kregen een erkenning vanwege het opvangen van twaalf pleegkinderen en het helpen van kinderen in crisissituaties.

G. de Gans en J. de Gans-den Otter uit Meerkerk werden geëerd vanwege hun inzet voor de christelijke gereformeerde kerk, het Beatrixziekenhuis en een stichting die hulp verleent in Hongarije en Roemenië.

J. J. Huisman en J. C. Huisman-van Oosterom uit Bruchem kregen een onderscheiding wegens werk voor de hervormde gemeente van Bruchem en voor de rommelmarkt.

J. Muit en M. W. H. Muit-Hofman uit Nieuwerkerk aan den IJssel zetten zich in voor stichting HCR. Ook zijn ze betrokkenheid bij stichting Asociatia Betania in Roemenië en zetten ze zich in voor In de Gouwstraat, een evangelisatiepost in Rotterdam van de gereformeerde gemeente.

A. J. van der Schans en G. van der Schans-Versteeg uit Sprang-Capelle zijn actief in het kerkelijk werk. Ook krijgen ze de onderscheiding voor chauffeurswerk voor bijzonder onderwijs, vrijwilligerswerk in verpleeghuis Salem en inzet voor de NPV.