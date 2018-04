Onderscheidingen voor echtparen

Diverse echtparen zijn donderdag benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

J. Flikweert en C. M. Flikweert-van der Wekken uit Bruinisse werden beiden lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege hun inzet voor de christelijke gereformeerde kerk van Zierikzee. Bovendien ontvingen ze de erkenning vanwege hun hulp aan vluchtelingen en de hulp aan christenen in Roemenië.

L. A. Jansen en D. Jansen-Reitsma uit Amersfoort kregen eveneens een koninklijke erkenning. Jansen was tot 2003 algemeen directeur van het Van Lodenstein College. Ook was hij onder andere voorzitter van het deputaatschap voor studerenden en vrijwilliger bij de werkgroep Studenten Gereformeerde Gemeenten, kring Utrecht. Hij was lid van de raad van toezicht van Eleos en deputaat en secretaris van het deputaatschap diaconale en maatschappelijke zorg (DMZ) van de Gereformeerde Gemeenten. Hij was betrokken bij de vereniging voor Christelijk Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Doorn en secretaris van de Spaanse Evangelische Zending.

Jansen-Reitsma is vrijwilligster bij de gereformeerde gemeente van Amersfoort. Ook bezocht ze nieuwe leden, ouderen en zieken. Samen met haar man zet zij zich al lange tijd in voor de hulp aan vluchtelingen en asielzoekers. Zij stellen hun huis voor hen open en bieden hulp waar dat nodig is.

A. Versteeg en J. S. Versteeg-van Tilborg uit Wijk en Aalburg werden beiden lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze doen allebei al ongeveer veertig jaar vrijwilligerswerk. Dat was onder meer voor de gereformeerde gemeente van Aalburg. Versteeg is ook bestuurslid van de Stichting Rouwcentrum Aalburg. Zijn vrouw is actief voor het Rode Kruis.