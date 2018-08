Onderscheiding Yad Vashem voor Gronings paar

Het echtpaar Willem van der Sluis en Gerritdina van der Sluis-Huiskes heeft maandagmiddag postuum de Yad Vashemonderscheiding ”Rechtvaardige onder de volkeren” gekregen.

Hun dochter, de Groningse Wilna de Grooth-van der Sluis (1944), nam de medaille in ontvangst uit handen van de ambassadeur van Israël, Aviv Shir-On. Dat gebeurde in de synagoge in Groningen.

Het echtpaar Van der Sluis bood in de Tweede Wereldoorlog onderdak aan de Joodse onderduiker Sallie Lindeman, een garagehouder uit Wierden. Dankzij de onderduik overleefde hij de oorlog.

Zo niet Willem van der Sluis. Hij werd met 45 andere mannen op 2 maart 1945 door de nazi’s in Varsseveld gefusilleerd.

De Yad Vashemonderscheiding is de hoogste onderscheiding van de staat Israël kent. Die eert met de eretitel niet-Joden die met inzet van eigen leven zich tijdens de nazibezetting ingespannen hebben voor het overleven van Joodse medeburgers.