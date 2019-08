Onderofficier KMA geschorst na slaan cadet

Een onderofficier van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda is geschorst nadat hij een cadet had mishandeld. De opperwachtmeester der cavalerie is na de schorsing overgeplaatst naar het Korps Nationale Reserve.

Een woordvoerder van Defensie laat dat weten na berichtgeving in De Telegraaf. Verder wil het ministerie niets kwijt omdat de zaak nog onder de militaire politierechter is.

Het incident had vorig jaar juli plaats. Volgens de krant gaf de instructeur de cadet tijdens een oefening een kaakslag. Dat gebeurde nadat de student een bevel van de instructeur had geweigerd en hem had weggeduwd.

De opperwachtmeester is een transactievoorstel van 750 euro aangeboden, maar dat weigerde hij. Daarom ligt de zaak nu bij de rechter.

In mei werd al bekend dat een kapitein van de KMA was geschorst omdat hij relaties met meerdere vrouwelijke cadetten had. Defensie heeft besloten de man te ontslaan.