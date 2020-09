Ondernemersorganisaties: pijnlijke maar nodige coronamaatregelen

De nieuwe maatregelen van het kabinet tegen de verspreiding van het coronavirus zijn pijnlijk maar nodig om de uitbraak te beteugelen. Dat laten ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland weten.

„Nederland moet echt alles op alles zetten om het coronavirus te bedwingen. VNO-NCW en MKB-Nederland herhalen hun oproep aan iedereen om zich aan de regels te houden om nog strengere maatregelen te voorkomen. Het is ongelofelijk vervelend dat we in deze situatie terecht zijn gekomen. Het is een hard gelag voor heel veel ondernemers, vooral voor die branches die nu wederom hard worden getroffen”, aldus een gezamenlijke verklaring.

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: „Deze maatregelen vormen een laatste kans om ergere scenario’s af te wenden en ons gedrag aan te passen. Tegelijkertijd heeft dit pakket ingrijpende gevolgen voor veel van onze leden. Met het kabinet en bonden gaan wij dan ook in gesprek over opnieuw zwaar getroffen sectoren als de horeca, het transport, toeleveranciers en de evenementenbranche waar maatwerk nodig is.”

„De nieuwe maatregelen zijn opnieuw een bittere pil voor de horeca en vele andere ondernemers en daar moet vanuit het kabinet goed oog voor zijn. Verder is het essentieel dat het kabinet de komende drie weken alles in het werk stelt om de testcapaciteit op te schalen, zodat we na deze fase het virus goed onder controle kunnen houden”, verklaart Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland.

De ondernemersverenigingen gaan komende dagen met hun leden goed kijken naar de uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid van alle maatregelen in de praktijk zoals het advies om in winkels in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag mondkapjes te dragen. „Ondernemers in de grote steden moeten nu individueel de moeilijke beslissing nemen hoe ze omgaan met mondkapjes en zullen bijvoorbeeld ingewikkelde vragen van klanten daarover krijgen.”