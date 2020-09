Ondernemerskoepel Amsterdam: mondkapjes moeten erger voorkomen

Amsterdamse ondernemers doen er goed aan het dragen van mondkapjes in hun huisregels vast te leggen om te voorkomen dat zwaardere maatregelen tegen het coronavirus nodig zijn. Ondernemerskoepel Vereniging Amsterdam City adviseert dit aan ondernemers in de retail, horeca en andere publieke voorzieningen, staat in een verklaring op de website.

„Wij vinden het wenselijk dat in retail en horeca in de binnenstad door de ondernemers een gelijk standpunt wordt ingenomen. De ervaring met de mondkapjesproef in augustus heeft ons in ieder geval geleerd dat onduidelijkheid en verschillen tussen straten en ondernemingen leidt tot ergernis, afwijzing en chaos.”

Volgens een woordvoerster van de ondernemerskoepel, waar een groot aantal ondernemersverenigingen, bedrijven, instellingen en culturele organisaties bij zijn aangesloten, moet worden voorkomen dat er weer een lockdown komt. „De feestdagen komen eraan en we willen weer kerstcadeaus kopen. Dat kan alleen als de winkels open zijn.”