Ondernemers verwelkomen ruimere PFAS-norm

Ondernemers vinden de ruimere PFAS-norm en financiële hulp aan bedrijven in de problemen goede stappen van de regering. Dat is de reactie van ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland op nieuw beleid rond PFAS-stoffen. Er leven nog wel zorgen of de nieuwe normen voldoende ruimte bieden voor bedrijven die zich bezighouden met het natte grondverzet.

„Wij hebben steeds twee zaken bepleit: een werkbare norm en een schadevergoeding voor geleden leed. Op beide punten biedt de minister de bedrijven openingen”, aldus de ondernemersorganisaties. Wel moeten de opdrachtgevers bij de overheid de ruimere normen daadwerkelijk toepassen, zeggen ze..

Bij het droge grondverzet kan naar schatting van de organisaties zo’n 80 procent van stilliggende werkzaamheden weer op gang komen. Bij het natte grondverzet, waar baggeraars zich mee bezighouden, blijft de vraag of „de norm toereikend is”. De organisaties houden de komende tijd de vinger aan de pols in die branche.

Het grootste deel van bedrijven in de grondtransportsector blijft in de problemen, ondanks de hogere PFAS-normen. Dat is de conclusie van brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN). „De aankondiging van het kabinet is niets meer dan een eerste stap”, aldus de TLN. De organisatie pleit verder vooral voor snelheid. De gemeentes moeten op de kortst mogelijke termijn bodemkwaliteitskaarten actualiseren en vaststellen.