Ondernemers rond Museumplein hebben last van demonstraties

Ondernemers en instellingen in de buurt van het Museumplein in Amsterdam hebben last van de vele demonstraties die de afgelopen tijd plaatsvinden op deze plek. Ze willen dat de gemeente meer rekening houdt met „de economische consequenties” bij de afgifte van vergunningen voor protesten in het gebied.

„Afgelopen weekenden werd het Museumplein onafgebroken gevuld door demonstraties”, schrijft de ondernemersvereniging Museum Quarter. Dat leidde tot overlast en schade in de nabijgelegen chique P.C. Hooftstraat.

De vereniging zegt niet tegen demonstreren te zijn, maar wil betere afstemming met de gemeente over de betogingen. „De ondernemers en instellingen van Museum Quarter vinden wel dat met gemiddeld al meer dan 50 procent omzetverlies in hun winkelgebied er alles aan gelegen is om de economische consequenties van demonstraties de komende periode zwaar mee te wegen in de besluitvorming over de plaats en tijdstip waarop demonstraties mogen plaatsvinden.”

Dat de demonstraties de laatste tijd veelal op het Museumplein zijn, heeft ermee te maken dat er op deze plek veel ruimte is, waardoor de betogers voldoende afstand van elkaar kunnen houden. „We proberen altijd zo goed mogelijk rekening te houden met bewoners”, zegt een woordvoerster van burgemeester Femke Halsema in een reactie. „Het zijn heftige tijden en er wordt ook om die reden soms juist ook gedemonstreerd. Vrijheid van demonstratie is een grondrecht dat burgemeesters moeten beschermen. En dat moet in deze coronatijd op plekken waar ruimte is. Maar we gaan graag in gesprek om te kijken waar zorgen zijn.”