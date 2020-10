Ondernemers rond de Dam geven kijkje achter de schermen

Wie altijd al eens een kijkje achter de schermen wilde nemen bij het sjieke Grand Hotel Krasnapolsky, de historische Beurs van Berlage of de normaal alleen voor leden toegankelijke sociëteit Koninklijke Industrieele Groote Club kan hier op zondag 8 november terecht. De ondernemers van deze locaties rond de Dam in Amsterdam organiseren samen met De Nieuwe Kerk en de bekende horecaondernemer Won Yip een speciale tour, die het door de coronacrisis stilgevallen Amsterdamse plein weer een beetje tot leven moet wekken.

Bezoekers krijgen tijdens de Tour Damuse een rondleiding en horen bijzondere verhalen over de betreffende plekken onder het genot van een hapje en een drankje. „Het centrum van Amsterdam is helaas te stil geworden sinds de uitbraak van de Covid-pandemie”, zeggen de initiatiefnemers. „De Tour Damuse brengt daar verandering in en geeft de mogelijkheid om een goed beeld te krijgen van de historie van het oudste stukje van Amsterdam.”

De tour duurt van 14.00 tot 17.30 uur en tickets, maximaal honderd, zijn vooraf te koop.