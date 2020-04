Ondernemers Geldermalsen kopen zelf mondkapjes voor lokale zorg

Ondernemers uit Geldermalsen hebben het heft in eigen hand genomen en lokale verpleeghuizen en de thuiszorg voorzien van 10.000 mondkapjes. Saskia van Kessel, makelaar in de Gelderse plaats, ging zelf op zoek naar mondkapjes, omdat ze zich erover verbaasde dat de thuiszorgmedewerker die voor haar moeder zorgt er geen droeg. „Toen schrok ik”, vertelt ze.

„We doen zelf veel moeite om het risico op besmetting zo klein mogelijk te maken. Mijn moeder is long-, hart- en reumapatiënt. Als de thuiszorg dan geen mondkapje draagt, dan denk ik: dit is de omgekeerde wereld. Onbedoeld kan een thuiszorgmedewerker zo tien mensen in een dag besmetten. Maar ik kreeg te horen: we dragen geen mondkapjes, want die zijn er niet.”

Van Kessel belde rond en wist via een andere ondernemer uit de buurt die contacten had met een fabrikant in Azië al snel 500 mondkapjes te bemachtigen. Zo was het acute probleem voor de thuiszorg van haar moeder opgelost. Na een gesprek met een vriend, die zich er ook over verbaasde dat veel zorgmedewerkers het nog altijd zonder mondkapjes moeten stellen, ontstond het idee om een grotere partij in te kopen. Diverse middenstanders besloten mee te doen.

De gedoneerde maskers zijn goedgekeurde chirurgische mondmaskers voor eenmalig gebruik. De blauwe kapjes houden druppeltjes tegen van degene die ze draagt en beschermen zo de omgeving tegen besmetting. Ze beschermen degene die ze draagt niet volledig tegen besmetting, daar zijn de betere FFP2-maskers geschikter voor. Voor de ondernemers uit Geldermalsen is het inkopen van een partij van die maskers de volgende stap.

Van Kessel zegt dat de reacties vanuit de zorg zeer positief en dankbaar zijn. „Dat is heel mooi om te zien. We hebben eerder bloemen weggegeven. Ook leuk, maar dit is een manier waarop we echt kunnen helpen”, aldus de onderneemster.