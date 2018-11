Ondernemer Hoeksche Waard hoopt op gevarieerde raad

De naderende herindelingsverkiezingen van 21 november in de Hoeksche Waard –waar vijf gemeenten per 1 januari fuseren– zullen weinig spannends opleveren, verwacht zowel het publiek als de politiek. Koopzondagen echter vormen wel een punt van discussie.

Onder het winkelend publiek in Oud-Beijerland lijkt de herindeling weinig te leven. Voor de Albert Heijn, vlak bij het gemeentehuis, willen twee dames er geen woorden aan wijden. „Weet u, wij houden ons er niet zo mee bezig.” Hetzelfde geldt voor een 16-jarige scooterbezitter: „Het interesseert mij niet echt.”

Oud-Beijerlander J. van Putten wil er meer over kwijt. Hij duwt geflankeerd door zijn twee zoontjes een gevulde winkelwagen voort. „Ik vind het ideaal dat het gemeentehuis voorlopig hier blijft. Maar het is wel krom, want Oud-Beijerland ligt niet echt centraal.” Binnen de politiek van de nieuwe gemeente zal er weinig veranderen, meent hij. „Ik stem altijd GroenLinks, ik denk dat deze partij ongeveer even groot zal blijven.”

Zijn plaatsgenoot Ingrid Doesburg staat positief tegenover de samenvoeging. „Als de gemeenten één worden, kunnen ze efficiënter werken.” Wel zal de nieuwe gemeente minder oog voor de lokale ondernemers hebben, vreest ze. Welke partij ze gaat stemmen, weet de veertiger nog niet. „Ik heb maar één keer gestemd: op mijn achttiende. Ik begreep dat er meerdere lokale partijen mee gaan doen. Ik zal mij eens in hun partijprogramma’s verdiepen. Het zou mij bijvoorbeeld aanspreken als er een mbo-opleiding naar de waard komt. Daar hebben mijn kinderen ook voordeel bij.”

Ander landschap

Het politieke landschap zal in de nieuwe gemeente anders zijn dan nu in Oud-Beijerland, hoopt ze. „Nu heb je hier redelijk grote christelijke partijen. Ik denk dat dit wel zo blijft, maar het zou goed zijn als het wat gevarieerder wordt. Nu weerspiegelt de politiek de bevolking niet goed.”

Mevrouw J. Boogaard uit Nieuw-Beijerland stemt altijd SGP. „Ik houd mij niet met politiek bezig”, bekent ze. „Maar mijn man zegt altijd: „Als je de gelegenheid hebt, moet je gaan stemmen.” Zelfs onze kinderen doen dat.” De mogelijke veranderingen door de herindeling laat ze over zich heen komen. „Ik hoop dat het gemeentehuis hier blijft. Verder moet ik er niet aan denken dat er koopzondagen komen. In Nieuw-Beijerland, met één supermarkt, zal dat geen vaart lopen, maar Oud-Beijerland is veel groter.”

Die koopzondagen vormen voor D66 en VVD wel een speerpunt, stelt lijsttrekker Adriaan van der Wulp van SGP Hoeksche Waard. „Het zal zeker aan de orde komen in de coalitieonderhandelingen.”

Met de neutrale opstelling van Lokalen Hoeksche Waard (LHW), de vermoedelijk grote winnaar van de verkiezingen, prijst hij zich dan ook gelukkig. „Hoewel sommige van de huidige gemeenten wel koopzondagen hebben, staan wij er terughoudend tegenover. Ons ideaal is nul koopzondagen.” Ook het CDA, vermoedelijk de tweede grootste partij na LHW, staat „vrij sterk afwijzend” tegenover koopzondagen. Van der Wulp: „Maar als zij samen met LHW en de eveneens grote D66 en VVD een coalitie moeten gaan vormen, hangt het af van de opstelling van LHW.”

Bereikbaarheid

De SGP mikt op 5 van de 37 zetels. „Belangrijke thema’s zijn voor ons ook de bereikbaarheid van de Hoeksche Waard, woningbouw en leefbaarheid in de zeventien kernen.”

Wat de mobiliteit betreft verschilt de SGP van mening met de ChristenUnie, die 3 zetels hoopt te halen. Lijsttrekker Alma Vervelde: „De SGP is voorstander van de aanleg van een nieuw stuk A4 tussen Klaaswaal en knooppunt Benelux bij Hoogvliet. De CU is daarin wat terughoudender”, aldus Vervelde.

„De verkiezingsprogramma’s van de meeste partijen lijken momenteel veel op elkaar. Wij richten ons meer dan de SGP op armoedebestrijding en groene energie. Wij vinden het erg belangrijk dat we de doelstelling van de nieuwe gemeente behalen om de Hoeksche Waard in 2040 energieneutraal te hebben.”

Grootste fracties

Gemeenteraad Oud-Beijerland: BINT (5), SGP-CU (5), D66 (3), VVD (2), CDA (2).

Binnenmaas: GBBM (6), CDA (4) en VVD (3) en o.a. SGP (2).

Cromstrijen: CDA (3), VVD( 3), Cromstrijen ’98 (2), D66 (2) en o.a. SGP (2) en PvdA (1).

Korendijk: SGP (4), CDA (3) en Gemeentebelangen (3).

Strijen: CDA (3) en VVD (3), CU/SGP (2), GroenLinks (2).