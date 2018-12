Onderkoelde Pool in tentje overleden

Een Poolse man die zondag onderkoeld werd gevonden in een tentje in de uiterwaarden bij het Gelderse Hoenzadriel is in het ziekenhuis overleden. Dat maakte de politie maandag bekend.

De man woonde al een poos in het tentje bij de Zandmeren, een plassengebied langs de Afgedamde Maas. Buurtbewoners brachten af en toe voedsel.

Het water in het gebied steeg in het weekeinde snel door hevige regenval. Volgens de politie is de man daar mogelijk door verrast. Toen de hulpdiensten hem vonden, lag hij te slapen in een laag water. Hij was ernstig onderkoeld. Hij is naar het ziekenhuis gebracht en daar enkele uren later overleden. De politie gaat uit van een ongeluk.

Volgens de politie woonde de Pool alleen in de tent. Er was wel af en toe een andere man bij hem op bezoek, maar die verbleef niet in de uiterwaarden.