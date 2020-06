Onderhoud aan spoor in Utrecht en Amsterdam in 2e helft juli

ProRail voert in de tweede helft van juli groot onderhoud uit in Amsterdam en Utrecht. De spoorbeheerder meldt dat de Demka-spoorbrug in Utrecht een grote reguliere onderhoudsbeurt krijgt tussen 14 en 21 juli. Er rijden dan geen sprinters tussen Breukelen en Utrecht. NS zet bussen in.

ProRail gaat de spoorconstructie op de brug, die uit 1966 stamt, vernieuwen en ingieten met een elastische massa. De werkzaamheden worden vierentwintig uur per dag uitgevoerd om de impact op het treinverkeer zoveel mogelijk te beperken.

Verder wordt tussen 14 en 29 juli aan het spoor bij station Amsterdam Amstel gewerkt. ProRail plaatst nieuwe seinen, wissels, trappen en een tunnel om de grote reizigersgroei in de regio op te kunnen vangen. Deze werkzaamheden veroorzaken langere reistijd en overlast. Zo rijden er van 14 tot 30 juli geen treinen tussen de stations Amsterdam Bijlmer ArenA en Amsterdam Centraal.