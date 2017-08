Onderhandelaars „sluiten heikele kwesties af”

De vier partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet „sluiten ook heel ingewikkelde onderwerpen langzaam maar zeker af”. Dat is „moedgevend”, zei ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers na afloop van een dag vergaderen op een Hilversums landgoed.

„Je moet proberen samen tot iets te komen, maar dat lukt”, verklaarde informateur Gerrit Zalm na een dag op de ’hei’. De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie verhuisden donderdag van Den Haag naar een buiten in Hilversum, waar ze een nachtje blijven en vrijdag doorpraten.

CDA-voorman Sybrand Buma merkte „nu al dat een andere omgeving gewoon echt fijn is om weer op een andere manier naar alles te kijken”. „Het gaat zeker de goede kant op.” Buma waarschuwde wel dat „het na die twee dagen niet ineens af is”. „We gaan maandag weer door in Den Haag.”

Ook VVD-leider Mark Rutte bespeurde geen versnelling in de onderhandelingen. „Er ligt morgen geen akkoord.” Wel „is de sfeer goed” tussen de beoogde coalitiepartners. Die „kennen elkaar al zo goed en vertrouwen elkaar goed”, dat het volgens de premier ook niet per se nodig was voor de onderhandelaars om zich terug te trekken in het Gooi. „Maar het is wel leuk, wel gezellig om ook samen eens een glaasje wijn te drinken.”