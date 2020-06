Ondergelopen straten en onbewoonbare huizen door forse regenbuien

Forse regenbuien hebben zondag op diverse plekken in het land gezorgd voor overlast. Volgens Weeronline vielen de zwaarste buien in de middag in Drenthe, Overijssel en Gelderland. In de Achterhoek viel lokaal meer dan 110 millimeter neerslag, ruim anderhalf keer van wat er normaal in een hele maand juni valt.

In Twente liepen straten en kelders onder en stonden woningen blank. In Hengelo en Denekamp moeten de bewoners van in totaal drie woningen de nacht elders doorbrengen als gevolg van de vele regen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio kwamen er zo’n zeventig meldingen binnen en werd het na 22.00 uur rustiger.

Ook in Limburg zorgden regenbuien voor ondergelopen straten en een bui bij Amsterdam leidde eveneens tot overlast.

Het KNMI had voor een groot deel van Nederland code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien „met veel neerslag in korte tijd en kans op wateroverlast”. Weeronline registreerde ruim 3900 bliksemontladingen.