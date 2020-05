Ondergedoken oplichter na 9 jaar gepakt in Utrecht

Een veroordeelde oplichter (37) die was ondergedoken en negen jaar uit beeld wist te blijven, is alsnog opgepakt op zijn schuiladres, meldt de politie in Utrecht.

Hij moet nog een gevangenisstraf van een jaar uitzitten. De man pleegde tussen 2007 en 2011 talloze keren fraude. Na intensief onderzoek kwam de politie erachter dat hij zich schuilhield in een woning aan de Utrechtse Weltevredenstraat.

Dat huis werd geobserveerd en de man zonder bekende woon- of verblijfplaats kon uiteindelijk worden herkend op basis van een bijna tien jaar oude foto. Toen de politie de man wilde aanhouden, probeerde hij tevergeefs via het dakraam te vluchten.