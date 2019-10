Ondergedoken drugsbaron meldt zich bij politie

De lange tijd voortvluchtige drugsbaron John K. (48) uit Landgraaf heeft zichzelf bij de politie gemeld. Hij was sinds maart vorig jaar spoorloos. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) bevestigde berichtgeving hierover van 1Limburg.

De rechtbank in Roermond veroordeelde K. in 2018 tot negen jaar en vier maanden gevangenisstraf wegens de invoer vanuit Midden-Amerika, Pakistan en China van grote hoeveelheden harddrugs via de haven van Antwerpen. K. was bij de uitspraak van de rechtbank echter afwezig en sindsdien anderhalf jaar lang spoorloos. Twee weken geleden meldde hij zichzelf bij de politie, aldus het OM.

Volgens regionale media dook John K. mogelijk onder omdat hem in België een straf van acht jaar boven het hoofd hing voor diefstal met geweld en ontvoering. Die straf was in de zomer van dit jaar verjaard. Hij wordt in België dus niet meer gezocht. De woordvoerder van het OM kon hierover woensdag echter niets zeggen.

In de Nederlandse zaak loopt overigens nog een hoger beroep.