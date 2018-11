Ondergedoken burgemeester: We zullen geen duimbreed wijken

De ondergedoken Haarlemse burgemeester Jos Wienen is niet van plan toe te geven aan criminele druk. „Wij moeten duidelijk maken dat wij geen duimbreed wijken.”

Dat zegt Wienen zaterdagavond in het EO-radioprogramma Onderweg. Wienen treedt in zijn gemeente hard op tegen criminelen. Zo sloot hij begin dit jaar het clubhuis van de Hells Angels. Ook sloot hij deze zomer een illegaal casino. Sindsdien wordt hij ernstig bedreigd. Wienen woont sinds half september niet meer in zijn ambtswoning en krijgt politiebegeleiding.

De burgervader had het advies gekregen een „ruime vakantie” in het buitenland te nemen, maar dat weigerde hij. „Dat ga ik niet doen. Dat zou een verkeerd signaal geven. Dan ga ik op de loop voor dreigementen en dat wil ik niet.”

Op de vraag hoe Wienen het ziet als hem wat zou overkomen, zegt hij: „Wij zijn in hogerhand en daar heb ik vrede mee.” En: „Ik kan het ook uit handen geven.”

Wienen, tevens woordvoerder asiel en integratie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, oordeelt genuanceerd over het huidige asielbeleid. Hij snapt dat mensen hier willen blijven. „Maar is het echt zo dat mensen in Armenië vervolgd worden? (...) Ik snap ook dat er weerstand is als mensen er vijf jaar lang in slagen om op allerlei manieren hun uitzetting tegen te werken. Door te liegen over hun identiteit, of door te zeggen: de papieren zijn weg. Als je dan als beloning krijgt dat je alsnog mag blijven, wil er niemand meer terug.”

Wienen, historicus en theoloog, spreekt ook over zijn geloof. „Jezus vraagt: Wil jij mij volgen? Deze Jezus, Die ik in het Evangelie tegenkom, is het mooiste en het meest waardevolle wat er is. Het Lam Gods is neergedaald in onze misère, pijn, zonde en schuld, Hij is het Die dit draagt, wegdraagt en opheft.”

Het interview is zaterdag om 22.00 uur te beluisteren op NPO Radio 5.