Onderdelen vliegende Duitse bom WOII gevonden

Bij werkzaamheden voor de verbreding van de A1 zijn onderdelen gevonden van een vliegende bom, die veel werd gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat meldt de gemeente Deventer. Het werk is na de vondst stilgelegd en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ingeschakeld.

De onderdelen van het Duitse wapen, een V1, liggen in de gemeente Deventer, en ook dicht bij de gemeente Voorst en het dorp Wilp. De EOD heeft inmiddels vastgesteld dat een object van 15 bij 15 meter onder de grond ligt. Er is volgens de gemeente Deventer geen sprake van bodemverontreiniging door spring- of brandstof.

Of er nog springstof in zit, is nog onduidelijk. De genomen veiligheidsmaatregelen zijn volgens een woordvoerder van de gemeente daar wel op afgestemd. Het gebied is afgezet. Zolang het object ongestoord in de grond ligt, is er geen risico voor de omgeving, aldus de gemeente. De werkzaamheden voor de verbreding van de A1 gaan daarom gewoon door.

In het voorjaar wordt onderzocht wat er precies in de grond ligt. Dan wordt ook duidelijk wat er precies moet gebeuren om het object veilig te kunnen ruimen.