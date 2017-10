Ondanks herfstvakantie toch weer veel files

Ondanks de herfstvakantie stonden er woensdagavond in de spits toch veel lange files. Rond 17.30 uur telde de VerkeersInformatieDienst (VID) bijna 300 kilometer aan file op de snelwegen.

Dit is volgens de VID voor een avondspits op woensdag sowieso al fors, maar voor een vakantieperiode zeker opmerkelijk. Normaal staat er woensdagavond in de herfstvakantie amper 200 kilometer aan file.

Oorzaak van het fileleed was volgens de VID een aantal ongelukken. Vooral in het zuiden ging het mis, onder meer op de A15 bij Wadenoijen, de A50 bij Ravenstein en de A58 bij Oirschot. Ook was er grote drukte op de A4. De avondfile op de A4 van Amsterdam naar Den Haag was rond 17.30 uur zo’n 20 kilometer wegens een auto met pech bij Leidschendam.

Ook maandagavond was het tijdens de spits ongewoon druk voor een vakantiedag, maar dat kwam volgens de VID vooral door dagjesmensen die van het mooie weer wilden genieten.