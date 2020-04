Ondanks extra toezicht weer brandstichting in Arnhem

Ondanks extra inzet en toezicht van de politie is in de nacht van maandag op dinsdag weer brand gesticht in Arnhem. Een camper ging in vlammen op en de brandweer moest de gevel van een huis in de wijk Klarendal koelen, nadat een bouwcontainer voor de deur was aangestoken.

De brandende camper was de zestiende autobrand in ruim een week in de Gelderse hoofdstad, naast een reeks andere brandstichtingen. Sinds maa

Arnhem heeft al langere tijd te maken met opvallend veel aangestoken branden. Burgemeester Ahmed Marcouch liet de gemeenteraad maandag in een brief weten dat het onderzoek naar de brandstichtingen vanaf deze week voorrang krijgt bij politie en justitie en dat er extra capaciteit voor is vrijgemaakt. Marcouch heeft naar eigen zeggen „slapeloze nachten” van de brandstichtingen, die hij „laf en sneaky” noemt.