Onbewaakte overwegen zijn straks verleden tijd

Een fietser wacht bij een onbewaakte spoorwegovergang in Geleen tot de goederentrein voorbij is. Dan rijdt hij verder, zich niet bewust van het feit dat op het andere spoor een intercity aan komt razen. Over het hoofd gezien. De trein mist hem op een haar na.

De bizarre beelden van het bijna-ongeluk gingen vorige week het internet over. Spoorwegbeheerder ProRail bracht de bewakingsbeelden naar buiten als waarschuwing, om te laten zien hoe gevaarlijk deze overwegen kunnen zijn. Het voorval is de laatste in een reeks van incidenten en ernstige ongevallen bij onbeveiligde spoorwegovergangen, overwegen die niet zijn beveiligd met de bekende rood-witte slagbomen en de tingelende bellen. Dit jaar zijn er drie mensen omgekomen bij een ongeval op zo’n overweg. Daarnaast zijn er volgens ProRail vrijwel dagelijks meldingen van bijna-aanrijdingen.

Staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat is het zat. Ze gaat alle overwegen die niet zijn beveiligd –op dit moment 135– binnen vijf jaar opheffen of van spoorbomen voorzien, zo schreef ze dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Zowel het opheffen als het beveiligen van overwegen is duur. In het eerste geval moet er een tunnel of een brug worden aangelegd, in het laatste geval moeten er sensoren, slagbomen en lichten komen die samen al snel een miljoen euro kosten. Voor de maatregel is dan ook 64 miljoen euro beschikbaar.