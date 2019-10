Onbewaakte overwegen aangepakt in Winsum

De laatste onbewaakte spoorwegovergangen in de Groningse gemeente Het Hogeland, rond het dorp Winsum, worden deze week gesloten of beveiligd. De vijftien overwegen liggen op het treinspoor tussen Groningen en Roodeschool. Zeven van de overwegen worden opgeheven, vijf overwegen worden veiliger gemaakt en de andere drie worden bewaakt.

„Het is goed nieuws dat alle vijftien overwegen nu worden aangepakt. De goede samenwerking met de gemeente was daarbij heel belangrijk”, zegt Anne Zwiers van ProRail. De gemeente en ProRail hebben lang onderhandeld over wat er moet gebeuren met de overwegen.

ProRail wil met het sluiten of aanpassen van onbewaakte overwegen het aantal doden door een botsing met de trein terugbrengen naar nul. Er zijn in Nederland nog ongeveer 140 onbewaakte spoorwegovergangen die moeten worden aangepakt door ProRail.