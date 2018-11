Onbeveiligde overweg Geleen maandag dicht

In Sittard-Geleen gaat de onbewaakte spoorwegovergang bij de Raadskuilderweg vanaf maandag dicht. Dat heeft ProRail besloten in overleg met de gemeente. Aanleiding voor de snelle sluiting is de toename van het aantal bijna-ongelukken op deze oversteekplaats.

Gemeente en ProRail gaan de twee meest onveilige overgangen (ook die aan de Lintjesweg in Geleen) voor langzaam verkeer sluiten en in plaats daarvan tunnels aanleggen. Dat gebeurt vanaf 2020. Maar vooruitlopend is al besloten om die aan de Raadskuilderweg af te sluiten. Fietsers worden omgeleid.

Uiterlijk over vijf jaar zijn er geen onbewaakte spoorovergangen meer, wil ook staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). Die gaan weg, of krijgen meer beveiliging. Spoorbeheerder ProRail wil na enkele ongelukken vaart maken met het afsluiten van de ongeveer 120 onbewaakte overgangen in het land. Eerder deze maand ging er al eentje dicht in Lunteren.